"Мой район. Навигатор": фильм "Формула любви" показали к 90-летию режиссера Марка Захарова

13 октября исполнилось бы 90 лет режиссеру Марку Анатольевичу Захарову. Его творческий путь связан с Москвой. Первая премьера Захарова – "Доходное место" по пьесе Островского в Театре Сатиры состоялась в 1967 году.

Фильм "Формула любви" показали к 90-летию режиссера в кинотеатре "Москино Музейный". Там прошел юбилейный вечер и специальный показ картины 1984 года.

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