Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 02:30

Культура

"Мой район. Навигатор": фильм "Формула любви" показали к 90-летию режиссера Марка Захарова

"Мой район. Навигатор": фильм "Формула любви" показали к 90-летию режиссера Марка Захарова

В Москве показали киноверсию оперы "Упражнения и танцы Гвидо"

Фестиваль "Стритартерия Fest" открылся в столице

В столице прошел закрытый показ фильма Светланы Проскуриной "Первая любовь"

В Москве вручили премии победителям конкурса "Новое время. Новые герои"

"Сити": комедийная мелодрама "Иди ко мне, детка" вышла в российский прокат

"Сити": в Китае пересняли советский фильм "Ловушка для одинокого мужчины"

"Тайны нашей эстрады": проклятый шлягер Полада Бюльбюль оглы

"Тайны кино": "Не ходите, девки, замуж"

"Звезды советского экрана": Николай Сличенко

13 октября исполнилось бы 90 лет режиссеру Марку Анатольевичу Захарову. Его творческий путь связан с Москвой. Первая премьера Захарова – "Доходное место" по пьесе Островского в Театре Сатиры состоялась в 1967 году.

Фильм "Формула любви" показали к 90-летию режиссера в кинотеатре "Москино Музейный". Там прошел юбилейный вечер и специальный показ картины 1984 года.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика