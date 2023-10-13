13 октября, 02:30Культура
"Мой район. Навигатор": фильм "Формула любви" показали к 90-летию режиссера Марка Захарова
13 октября исполнилось бы 90 лет режиссеру Марку Анатольевичу Захарову. Его творческий путь связан с Москвой. Первая премьера Захарова – "Доходное место" по пьесе Островского в Театре Сатиры состоялась в 1967 году.
Фильм "Формула любви" показали к 90-летию режиссера в кинотеатре "Москино Музейный". Там прошел юбилейный вечер и специальный показ картины 1984 года.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор