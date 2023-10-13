"Мой район. Навигатор": в Москве начали ремонтировать 1-й Бауманский мост

В Москве начали ремонтировать мост на остров, где царь Алексей Михайлович выращивал финики и виноград. 1-й Бауманский мост проложен через Серебряно-Виноградский пруд.

Мост соединяет Измайловский остров с Измайловским шоссе. Попасть пешком в музей-усадьбу можно и по другим переправам, а на автомобиле – только по этому мосту. Построили его в 1964 году, с тех пор капитальный ремонт не проводили и мост обветшал.

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