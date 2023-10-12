"Мой район. Навигатор": выставка Николая Рериха в Новой Третьяковке

Новая Третьяковка приглашает москвичей на масштабную выставку Николая Рериха. Экспозицию организовали к 150-летию со дня рождения художника.

На выставке представлено около 150 работ из 18 музеев России и мира. Экспозиция раскрывает Рериха не только как автора живописных и графических произведений, но и как художника, который реализовал свой талант в театре и архитектуре. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".