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12 октября, 03:50

Город

"Мой район. Навигатор": выставка Николая Рериха в Новой Третьяковке

"Мой район. Навигатор": выставка Николая Рериха в Новой Третьяковке

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Новая Третьяковка приглашает москвичей на масштабную выставку Николая Рериха. Экспозицию организовали к 150-летию со дня рождения художника.

На выставке представлено около 150 работ из 18 музеев России и мира. Экспозиция раскрывает Рериха не только как автора живописных и графических произведений, но и как художника, который реализовал свой талант в театре и архитектуре. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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