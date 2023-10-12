Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 00:45

Город

"Мой район. Навигатор": открыта развязка на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

"Мой район. Навигатор": открыта развязка на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Специальный тариф велопроката будет действовать в Москве в дождливую погоду

Эксперты рассказали, как изменится стоимость автомобилей в РФ в ближайшее время

Red Wings назначила "вывозной" рейс из Тель-Авива в Москву

Движение затруднено на Волоколамском шоссе в столице

"Жизнь в большом городе": московские дороги

Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

В Москве представили перспективную схему развития метро и МЦД до 2030 года

Новости часа: Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановили после ЧП

Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

В столице открыли транспортную развязку на пересечении дублера улицы Люблинской и южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Закончить работы удалось на месяц раньше срока.

Новая дорога должна разгрузить Волгоградский проспект, Краснодонскую улицу и Волжский бульвар, а транспортная ситуация улучшится для жителей сразу нескольких районов города. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортгороддорогивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика