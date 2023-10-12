"Мой район. Навигатор": открыта развязка на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

В столице открыли транспортную развязку на пересечении дублера улицы Люблинской и южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Закончить работы удалось на месяц раньше срока.

Новая дорога должна разгрузить Волгоградский проспект, Краснодонскую улицу и Волжский бульвар, а транспортная ситуация улучшится для жителей сразу нескольких районов города. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".