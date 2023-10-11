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Новости

11 октября, 03:40

Город

"Мой район. Навигатор": в столичном зоопарке показали, как животные относятся к осени

"Мой район. Навигатор": в столичном зоопарке показали, как животные относятся к осени

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В Московском зоопарке осень полностью вступила в свои права. Хотя все животные пока что бодрствуют на улице, они ощущают, как заметно похолодало.

Рыси предпочитают согреваться вместе: они собираются всей семьей и прижимаются друг другу. А гималайский медведь Вася нехотя выходит из своего жилища, дышит свежим воздухом несколько минут и возвращается обратно в свой дом.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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