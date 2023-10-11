"Мой район. Навигатор": в столичном зоопарке показали, как животные относятся к осени

В Московском зоопарке осень полностью вступила в свои права. Хотя все животные пока что бодрствуют на улице, они ощущают, как заметно похолодало.

Рыси предпочитают согреваться вместе: они собираются всей семьей и прижимаются друг другу. А гималайский медведь Вася нехотя выходит из своего жилища, дышит свежим воздухом несколько минут и возвращается обратно в свой дом.

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