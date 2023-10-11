11 октября, 03:40Город
"Мой район. Навигатор": в столичном зоопарке показали, как животные относятся к осени
В Московском зоопарке осень полностью вступила в свои права. Хотя все животные пока что бодрствуют на улице, они ощущают, как заметно похолодало.
Рыси предпочитают согреваться вместе: они собираются всей семьей и прижимаются друг другу. А гималайский медведь Вася нехотя выходит из своего жилища, дышит свежим воздухом несколько минут и возвращается обратно в свой дом.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор