11 октября, 02:45Город
"Мой район. Навигатор": хризантемы распустились в столичном парке "Зарядье"
Хризантемы распустились в столичном парке "Зарядье". Эти растения завершают цветочный сезон на открытом воздухе в парке
Желтые, оранжевые, розовые, бордовые, сиреневые, белые кусты раскинулись при входе в парк и около парящего над Москвой-рекой моста. Всю осень они будут радовать посетителей парка.
Кроме того, в "Зарядье" можно посмотреть, как сбрасывает листья березовая роща. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
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Программа: Мой район. Навигатор