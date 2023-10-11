"Мой район. Навигатор": хризантемы распустились в столичном парке "Зарядье"

Хризантемы распустились в столичном парке "Зарядье". Эти растения завершают цветочный сезон на открытом воздухе в парке

Желтые, оранжевые, розовые, бордовые, сиреневые, белые кусты раскинулись при входе в парк и около парящего над Москвой-рекой моста. Всю осень они будут радовать посетителей парка.

Кроме того, в "Зарядье" можно посмотреть, как сбрасывает листья березовая роща. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".



