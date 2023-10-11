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11 октября, 02:45

Город

"Мой район. Навигатор": хризантемы распустились в столичном парке "Зарядье"

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Хризантемы распустились в столичном парке "Зарядье". Эти растения завершают цветочный сезон на открытом воздухе в парке

Желтые, оранжевые, розовые, бордовые, сиреневые, белые кусты раскинулись при входе в парк и около парящего над Москвой-рекой моста. Всю осень они будут радовать посетителей парка.

Кроме того, в "Зарядье" можно посмотреть, как сбрасывает листья березовая роща. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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