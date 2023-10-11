"Мой район. Навигатор": в Камергерском переулке открыли инсталляцию к 125-летию МХТ

"Театр – зеркало человеческой жизни", – именно к этой цитате Мигеля де Сервантеса отсылает инсталляция в Камергерском переулке. Она посвящена 125-летию со дня основания Московского художественного театра.

Художник Николай Симонов разместил на улице перед театром зеркальные арки и подиум. В хорошую погоду на нем будут выступать студенты Школы-студии МХАТ. Над головами прохожих воспарили 125 светящихся чаек – это главный символ МХТ. Дело в том, что в год открытия театра – 1898-й – Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко поставили пьесу А.П. Чехова "Чайка".

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