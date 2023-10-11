"Мой район. Навигатор": итоги благоустройства начали подводить в столице

В Москве подводят итоги благоустройства. В центре столицы в 2023 году работы проходили в Хамовниках, Замоскворечье, Якиманке и Мещанском районе.

Центральный проект благоустройства был на Цветном бульваре. Его основную часть привели в порядок несколько лет назад, а этой осенью мастера закончили все оставшиеся участки. Нужно было заменить потрескавшийся асфальт на тротуарах – теперь там гранитная плитка крупного формата. Стали удобными подходы к цирку Никулина и ко входу на станцию метро "Цветной бульвар".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".