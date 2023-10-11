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11 октября, 00:30

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"Мой район. Навигатор": итоги благоустройства начали подводить в столице

"Мой район. Навигатор": итоги благоустройства начали подводить в столице

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В Москве подводят итоги благоустройства. В центре столицы в 2023 году работы проходили в Хамовниках, Замоскворечье, Якиманке и Мещанском районе.

Центральный проект благоустройства был на Цветном бульваре. Его основную часть привели в порядок несколько лет назад, а этой осенью мастера закончили все оставшиеся участки. Нужно было заменить потрескавшийся асфальт на тротуарах – теперь там гранитная плитка крупного формата. Стали удобными подходы к цирку Никулина и ко входу на станцию метро "Цветной бульвар".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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