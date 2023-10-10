"Мой район. Навигатор": сотрудники показали, как живут капибары в Московском зоопарке

В семействе капибар, которое живет в Московском зоопарке, царит полная идиллия. Детеныши уже подросли, но родители Кузьма и Малая продолжают заботиться о потомстве.

Малая родила трех малышей в начале лета сама, без помощи сотрудников. Очень быстро к уходу за детьми подключился и отец. Капибары уже через несколько дней начали есть взрослую пищу.

Однако киперы внимательно следят за семьей с первой минуты. Они тщательно ведут журнал и готовы прийти на помощь в любой момент.

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