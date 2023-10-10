"Мой район. Навигатор": выставку в честь архитектора Алексея Щусева открыли в столице

8 октября исполнилось 150 лет со дня рождения архитектора Алексея Щусева. По этому случаю Музей Архитектуры, основанный Щусевым и носящий его имя, открыл масштабную выставку. В экспозиции собрано практически все наследие архитектора.

Выставка рассказывает о важном этапе в работе архитектора в годы Великой Отечественной войны. Главной задачей мастера в это сложное время стало восстановление разрушенных городов и сохранение поврежденных памятников архитектуры в Истре, Новгороде, Сталинграде, Кишиневе, Туапсе.

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