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10 октября, 06:50

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"Мой район. Навигатор": выставку в честь архитектора Алексея Щусева открыли в столице

"Мой район. Навигатор": выставку в честь архитектора Алексея Щусева открыли в столице

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8 октября исполнилось 150 лет со дня рождения архитектора Алексея Щусева. По этому случаю Музей Архитектуры, основанный Щусевым и носящий его имя, открыл масштабную выставку. В экспозиции собрано практически все наследие архитектора.

Выставка рассказывает о важном этапе в работе архитектора в годы Великой Отечественной войны. Главной задачей мастера в это сложное время стало восстановление разрушенных городов и сохранение поврежденных памятников архитектуры в Истре, Новгороде, Сталинграде, Кишиневе, Туапсе.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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