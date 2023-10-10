"Мой район. Навигатор": время в пути между соединенными МСД районами снизилось до 49 минут

После запуска южного участка Московского скоростного диаметра существенно изменилась жизнь автомобилистов. Появились новые межрайонные транспортные связи, время в пути сократилось, а на соседних магистралях стало гораздо свободнее.

Загруженность Московского скоростного диаметра еще ни разу не превышала 6 баллов. В тех районах, где проходит магистраль, время в пути у автомобилистов сократилось до 49 минут.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".