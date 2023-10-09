Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 23:50

Город

"Мой район. Навигатор": реконструкция Центра театра и кино в Москве завершится в 2024 году

"Мой район. Навигатор": реконструкция Центра театра и кино в Москве завершится в 2024 году

Собянин: открылся новый корпус единого центра поддержки участников СВО

Комедию "Свадьба" представили в театре "У Никитских ворот"

Новости часа: Собянин рассказал, какие здания восстановили по программе "1 рубль за метр"

Собянин: более 40 зданий инвесторы восстанавливают по программе "1 рубль за метр"

Около 10 тыс москвичей получили квартиры по программе реновации в III квартале 2023 года

Новости часа: Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве закроют с 16 по 25 октября

Новости часа: Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

В столице активно реконструируют здания театров. За последние 10 лет в порядок привели 80 театральных пространств.

В данный момент в самом разгаре комплексная реконструкция Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова на Поварской улице. Его возвели в 1930-е годы и с тех пор ни разу не ремонтировали.

Все работы планируют завершить в 2024 году. Это будет одно из самых высокотехнологичных театральных помещений в стране. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городтеатрвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика