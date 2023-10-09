"Мой район. Навигатор": реконструкция Центра театра и кино в Москве завершится в 2024 году

В столице активно реконструируют здания театров. За последние 10 лет в порядок привели 80 театральных пространств.

В данный момент в самом разгаре комплексная реконструкция Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова на Поварской улице. Его возвели в 1930-е годы и с тех пор ни разу не ремонтировали.

Все работы планируют завершить в 2024 году. Это будет одно из самых высокотехнологичных театральных помещений в стране. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".