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09 октября, 03:40

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"Мой район. Навигатор": новый мост свяжет две набережные в Пресненском районе Москвы

"Мой район. Навигатор": новый мост свяжет две набережные в Пресненском районе Москвы

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В столице появится новый пешеходный мост через Москву-реку. Он соединит Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко.

Жители будут быстрее добираться до таких важных пространств, как бизнес-центр "Москва-Сити", театр "Мастерская Петра Фоменко", а также станций МЦК и МЦД Международная, Деловой центр, Выставочная, Кутузовская и Тестовская. В правительстве утвердили план проведения работ и сам проект.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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