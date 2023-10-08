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08 октября, 02:35

Транспорт

"Мой район. Навигатор": первая отапливаемая наземная станция метро откроется в 2024 году

"Мой район. Навигатор": первая отапливаемая наземная станция метро откроется в 2024 году

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Первая отапливаемая наземная станция столичного метро откроется в 2024 году. Платформа "Потапово" готова более чем на 70%. Она станет новой конечной станцией на Сокольнической линии, которую продлили на 2,5 километра после "Коммунарки".

На станции "Потапово" зимой будет тепло благодаря непродуваемым панорамным окнам. Кроме того, на путевых стенах устанавливают уникальные конвекторы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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