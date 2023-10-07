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07 октября, 03:50

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"Мой район. Навигатор": завершено благоустройство парка в районе Косино-Ухтомском

"Мой район. Навигатор": завершено благоустройство парка в районе Косино-Ухтомском

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Парк у Святого озера в районе Косино-Ухтомском за прошедшее лето изменился. Это излюбленное место для прогулок и отдыха местных жителей, где не хватало обустроенных маршрутов, освещения, современных детских и спортивных площадок. Но теперь все это обустроили специалисты, при этом лесную зону оставили нетронутой.

На центральной аллее обновили дорожки, установили качели с навесами, разбили цветники. Преобразилась и площадь около стелы "Слава защитникам Отечества". Это место, где проводят районные мероприятия.

Для расслабленного отдыха в парке теперь есть поляна с шезлонгами. Для любителей спорта сделали площадку с уличными тренажерами и футбольное поле с искусственным газоном. Те, кто предпочитает экстремальные виды спорта, могут потренироваться на памп-треке и в скейт-парке.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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