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07 октября, 03:15

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"Мой район. Навигатор": парк московской коммунальной техники подготовят к зиме

"Мой район. Навигатор": парк московской коммунальной техники подготовят к зиме

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Московская коммунальная техника готовится к зиме. Большая часть машин используется весь год. Поэтому к наступлению холодов и выпадению снега их переоборудуют, а до этого проверяют и ремонтируют, если это необходимо.

Кроме того, расконсервируют технику, которая применяется только в зимний период. Это в том числе роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки. Перед началом сезона в городе инспектируют десятки автомобильных баз коммунальных служб во всех административных округах.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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