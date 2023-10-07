"Мой район. Навигатор": парк московской коммунальной техники подготовят к зиме

Московская коммунальная техника готовится к зиме. Большая часть машин используется весь год. Поэтому к наступлению холодов и выпадению снега их переоборудуют, а до этого проверяют и ремонтируют, если это необходимо.

Кроме того, расконсервируют технику, которая применяется только в зимний период. Это в том числе роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки. Перед началом сезона в городе инспектируют десятки автомобильных баз коммунальных служб во всех административных округах.

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