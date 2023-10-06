06 октября, 05:10Культура
"Мой район. Навигатор": три площадки проекта "Музыка в метро" открылись на БКЛ
На Большой кольцевой линии столичного метрополитена открылись сразу три новых площадки проекта "Музыка в метро". Они находятся на станциях "Рижская", "Марьина Роща" и "Кленовый бульвар".
Аккордеонисты, пианисты, саксофонисты, флейтисты и вокалисты исполняют авторскую музыку и хиты разных лет. Все площадки проекта разделили на три уровня громкости: низкий, средний и высокий.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор