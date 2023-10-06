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06 октября, 05:10

Культура

"Мой район. Навигатор": три площадки проекта "Музыка в метро" открылись на БКЛ

"Мой район. Навигатор": три площадки проекта "Музыка в метро" открылись на БКЛ

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На Большой кольцевой линии столичного метрополитена открылись сразу три новых площадки проекта "Музыка в метро". Они находятся на станциях "Рижская", "Марьина Роща" и "Кленовый бульвар".

Аккордеонисты, пианисты, саксофонисты, флейтисты и вокалисты исполняют авторскую музыку и хиты разных лет. Все площадки проекта разделили на три уровня громкости: низкий, средний и высокий.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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