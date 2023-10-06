"Мой район. Навигатор": новый мост свяжет две набережные в Пресненском районе Москвы

В столице появится новый пешеходный мост через Москву-реку. Он соединит Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко.

Жители будут быстрее добираться до таких важных пространств, как бизнес-центр "Москва-Сити", театр "Мастерская Петра Фоменко", а также станций МЦК и МЦД Международная, Деловой центр, Выставочная, Кутузовская и Тестовская. В правительстве утвердили план проведения работ и сам проект.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".