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05 октября, 04:25

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"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрируют скульптурную композицию "Наука и труд"

"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрируют скульптурную композицию "Наука и труд"

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На Смоленской набережной отреставрируют скульптурную композицию "Наука и труд". Она расположена на крыше Дома геологов.

Проводить работы будет победитель конкурса, который подпишет контракт с городом. Скульптуры для этого временно демонтируют. Отреставрировать предстоит четыре фигуры и другие элементы композиции авторства Юрия Орехова. Они украшают крышу жилого дома министерства геологии СССР, который признан памятником архитектуры.

Это характерный образец жилой застройки 50-х годов XX века в стиле сталинского ампира. В скульптурной композиции на крыше – четыре фигуры, а в центре – декоративная стенка с изображением герба СССР.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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