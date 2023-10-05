05 октября, 04:25Город
"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрируют скульптурную композицию "Наука и труд"
На Смоленской набережной отреставрируют скульптурную композицию "Наука и труд". Она расположена на крыше Дома геологов.
Проводить работы будет победитель конкурса, который подпишет контракт с городом. Скульптуры для этого временно демонтируют. Отреставрировать предстоит четыре фигуры и другие элементы композиции авторства Юрия Орехова. Они украшают крышу жилого дома министерства геологии СССР, который признан памятником архитектуры.
Это характерный образец жилой застройки 50-х годов XX века в стиле сталинского ампира. В скульптурной композиции на крыше – четыре фигуры, а в центре – декоративная стенка с изображением герба СССР.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".