05 октября, 02:45Город
"Мой район. Навигатор": отопительный сезон начался в столице
В ночь на субботу, 7 октября, в Москве синоптики обещают отрицательные температуры, а днем – 9 градусов и дождь. Но город к этим изменениям начал готовиться заранее.
Так, в столице постепенно включают отопление. Начали с детских садов, школ, больниц и поликлиник. Далее – жилые дома и офисы, а в последнюю очередь подключат отопление предприятия и магазины.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор