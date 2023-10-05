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05 октября, 02:45

Город

"Мой район. Навигатор": отопительный сезон начался в столице

"Мой район. Навигатор": отопительный сезон начался в столице

"Мой район. Навигатор": строительство первой очереди Троицкой линии завершат в 2024 году

Выставка Николая Рериха откроется в Новой Третьяковке 10 октября

В столице стартовал IX Московский городской съезд педиатров

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ЦОДД спрогнозировал в Москве трафик до 7 баллов вечером 4 октября

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ

В ночь на субботу, 7 октября, в Москве синоптики обещают отрицательные температуры, а днем – 9 градусов и дождь. Но город к этим изменениям начал готовиться заранее.

Так, в столице постепенно включают отопление. Начали с детских садов, школ, больниц и поликлиник. Далее – жилые дома и офисы, а в последнюю очередь подключат отопление предприятия и магазины.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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