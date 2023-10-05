"Мой район. Навигатор": отопительный сезон начался в столице

В ночь на субботу, 7 октября, в Москве синоптики обещают отрицательные температуры, а днем – 9 градусов и дождь. Но город к этим изменениям начал готовиться заранее.

Так, в столице постепенно включают отопление. Начали с детских садов, школ, больниц и поликлиник. Далее – жилые дома и офисы, а в последнюю очередь подключат отопление предприятия и магазины.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".