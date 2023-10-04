"Мой район. Навигатор": Московский зоопарк перешел на осенний режим работы

Московский зоопарк перешел на осенний режим работы. С 1 октября он будет закрываться для посетителей на час раньше – в 19:00.

Взоры сотрудников зоопарка по-прежнему прикованы к панде Диндин и ее детенышу. На данный момент панды находятся во внутренних помещениях зоосада и чувствуют себя хорошо.

Остальные животные тоже чувствуют себя хорошо. Например, рысь наслаждается осенними лучами солнца, красный волк предпочитает принимать воздушные ванны во сне, а манул Тимофей продолжает демонстрировать процесс зажировки – с каждым днем он становится все круглее и круглее.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".