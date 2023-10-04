"Мой район. Навигатор": завершено благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ

В парке имени 40-летия ВЛКСМ можно полюбоваться результатами благоустройства и реставрации. Прежде чем проводить работы, специалисты изучили архивные фотографии и чертежи, ведь этот парк является объектом культурного наследия регионального значения.

Сохранившиеся скульптуры реставрировали, а утраченные – воссоздавали. Кроме того, в парке обновили три фонтана. Мастера заново отливали чаши и устанавливали новое оборудование водных комплексов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".