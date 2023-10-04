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04 октября, 03:25

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"Мой район. Навигатор": завершено благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ

"Мой район. Навигатор": завершено благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ

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В парке имени 40-летия ВЛКСМ можно полюбоваться результатами благоустройства и реставрации. Прежде чем проводить работы, специалисты изучили архивные фотографии и чертежи, ведь этот парк является объектом культурного наследия регионального значения.

Сохранившиеся скульптуры реставрировали, а утраченные – воссоздавали. Кроме того, в парке обновили три фонтана. Мастера заново отливали чаши и устанавливали новое оборудование водных комплексов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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