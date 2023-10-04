Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 02:45

Транспорт

"Мой район. Навигатор": первая отапливаемая наземная станция откроется в 2024 году

"Мой район. Навигатор": первая отапливаемая наземная станция откроется в 2024 году

Москвичам сообщили, когда откроют развязку МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней

Новости часа: РЖД назначит более 250 дополнительных поездов на ноябрьские выходные

Специалисты Московского зоопарка рассказали о весе маленькой панды

Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса НПП "Пульсар"

Новости часа: Собянин присвоил статус промкомплекса лидеру полупроводниковой отрасли РФ

Москвичам рассказали, каким будет фестиваль науки в этом году

Новости часа: ЕДЦ экономит более 100 часов времени пассажиров метро каждый год

Отопление начали включать в столице

Проекты столицы стали одними из самых эффективных по применению ИИ в умных городах

Первая отапливаемая наземная станция Московского метрополитена откроется в 2024 году. Платформа "Потапово" готова более чем на 70%. Она станет новой конечной на Сокольнической линии, которую продлили на два с половиной километра после "Коммунарки".

На станции "Потапово" зимой будет тепло благодаря непродуваемым панорамным окнам. Кроме того, на путевых стенах устанавливают уникальные конвекторы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городтранспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика