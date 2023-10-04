04 октября, 02:45Транспорт
"Мой район. Навигатор": первая отапливаемая наземная станция откроется в 2024 году
Первая отапливаемая наземная станция Московского метрополитена откроется в 2024 году. Платформа "Потапово" готова более чем на 70%. Она станет новой конечной на Сокольнической линии, которую продлили на два с половиной километра после "Коммунарки".
На станции "Потапово" зимой будет тепло благодаря непродуваемым панорамным окнам. Кроме того, на путевых стенах устанавливают уникальные конвекторы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
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Программа: Мой район. Навигатор