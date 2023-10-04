04 октября, 00:30Транспорт
"Мой район. Навигатор": эксперты рассказали, какие трассы разгрузил МЦД-4
После запуска четвертого центрального диаметра улучшилась жизнь не только пассажиров, но и автомобилистов, ведь прилегающие магистрали значительно разгрузились. В департаменте транспорта сообщили, что в целом число машин снизилось на 3–5%, это более шести тысяч автомобилей.
Кроме того, почти на три тысячи машин меньше стало на шоссе Энтузиастов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор