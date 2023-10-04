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04 октября, 00:30

Транспорт

"Мой район. Навигатор": эксперты рассказали, какие трассы разгрузил МЦД-4

"Мой район. Навигатор": эксперты рассказали, какие трассы разгрузил МЦД-4

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После запуска четвертого центрального диаметра улучшилась жизнь не только пассажиров, но и автомобилистов, ведь прилегающие магистрали значительно разгрузились. В департаменте транспорта сообщили, что в целом число машин снизилось на 3–5%, это более шести тысяч автомобилей.

Кроме того, почти на три тысячи машин меньше стало на шоссе Энтузиастов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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