"Мой район. Навигатор": эксперты рассказали, какие трассы разгрузил МЦД-4

После запуска четвертого центрального диаметра улучшилась жизнь не только пассажиров, но и автомобилистов, ведь прилегающие магистрали значительно разгрузились. В департаменте транспорта сообщили, что в целом число машин снизилось на 3–5%, это более шести тысяч автомобилей.

Кроме того, почти на три тысячи машин меньше стало на шоссе Энтузиастов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".