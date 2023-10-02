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02 октября, 04:00

Общество

"Мой район. Навигатор": пора листопадов началась в Москве

"Мой район. Навигатор": пора листопадов началась в Москве

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В Москве наступил сезон ярких фотосессий с листвой, которая краснеет и желтеет на деревьях, а после превращается в сказочный ковер под ногами.

Листопад начинается, как правило, в конце сентября. Окончательно листва опадает после первых морозов. Проникнуться настроением осени и запечатлеть самые яркие мгновения этого сезона можно почти в каждом парке столицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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