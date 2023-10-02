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02 октября, 03:15

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"Мой район. Навигатор": мост через Москву-реку свяжет остров Балчуг с Парком Горького

"Мой район. Навигатор": мост через Москву-реку свяжет остров Балчуг с Парком Горького

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В Москве в ближайшее время откроют новый пешеходный мост через Москву-реку, который свяжет Парк Горького и остров Балчуг. Конструкцию длиной 54 метра установили на Крымской набережной.

Специалисты уже начали благоустраивать прилегающую территорию, прокладывать коммуникации и укреплять несущие опоры будущего моста.

Вес моста – 235 тонн. Отделку планируют завершить максимально быстро. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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