"Мой район. Навигатор": мост через Москву-реку свяжет остров Балчуг с Парком Горького

В Москве в ближайшее время откроют новый пешеходный мост через Москву-реку, который свяжет Парк Горького и остров Балчуг. Конструкцию длиной 54 метра установили на Крымской набережной.

Специалисты уже начали благоустраивать прилегающую территорию, прокладывать коммуникации и укреплять несущие опоры будущего моста.

Вес моста – 235 тонн. Отделку планируют завершить максимально быстро. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".