"Мой район. Навигатор": как живет белая медведица Айка в Московском зоопарке

Мы продолжаем следить за жизнью обитателей Московского зоопарка. У белой медведицы Айки – очень насыщенный день: перекус, прогулка по вольеру. Обязательно – с прыжками на искусственные льдины. Айка очень любит купаться, но сначала - пробует воду на ощупь, катается с горки и только потом заныривает в бассейн.

Первые белые медведи поселились в Московском зоопарке ещё при императоре Александре II. Рацион белых медведей включает мясо, рыбу, овощи, яблоки и груши.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".