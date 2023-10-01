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01 октября, 05:10

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"Мой район. Навигатор": как живет белая медведица Айка в Московском зоопарке

"Мой район. Навигатор": как живет белая медведица Айка в Московском зоопарке

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Мы продолжаем следить за жизнью обитателей Московского зоопарка. У белой медведицы Айки – очень насыщенный день: перекус, прогулка по вольеру. Обязательно – с прыжками на искусственные льдины. Айка очень любит купаться, но сначала - пробует воду на ощупь, катается с горки и только потом заныривает в бассейн.

Первые белые медведи поселились в Московском зоопарке ещё при императоре Александре II. Рацион белых медведей включает мясо, рыбу, овощи, яблоки и груши.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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