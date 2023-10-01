Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 03:10

Город

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о старинном посте централизации около МЦД-4

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о старинном посте централизации около МЦД-4

Москвичей пригласили отметить 60-летие Даниловского рынка

Храм в честь преподобного Паисия Святогорца строят на Самаркандском бульваре в Москве

"Сити": ярмарка современного искусства Cosmoscow проходит в Экспоцентре

Ученые Московского зоопарка разработали нейросеть для подсчета пеликанов

Магистраль от шоссе Энтузиастов до МКАД улучшила движение в 22 районах Москвы

Новости часа: на ВДНХ подготовили программу ко Всемирной неделе космоса

Павильоны "Здоровая Москва" закрывают в связи со снижением температуры

"Сити": ярмарка современного искусства Cosmoscow проходит в Экспоцентре

В Москве стартует сезон экскурсий по столичным предприятиям

На станции Кутузовская четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) можно полюбоваться историческим зданием – старинный постом централизации. Небольшая кирпичная железнодорожная будка красного цвета на фоне стеклянных павильонов сразу же бросается в глаза. -

Подобные постройки раньше можно было встретить на каждой железнодорожной станции – такие пункты еще называют "домиками обходчика". Они использовались для связи с диспетчерами и дистанционного перевода стрелок.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика