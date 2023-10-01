"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о старинном посте централизации около МЦД-4

На станции Кутузовская четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) можно полюбоваться историческим зданием – старинный постом централизации. Небольшая кирпичная железнодорожная будка красного цвета на фоне стеклянных павильонов сразу же бросается в глаза. -

Подобные постройки раньше можно было встретить на каждой железнодорожной станции – такие пункты еще называют "домиками обходчика". Они использовались для связи с диспетчерами и дистанционного перевода стрелок.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

