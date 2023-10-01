"Мой район. Навигатор": новые составы начали курсировать на МЦД-4

На МЦД-4 стали курсировать составы под названием ЭП2ДМ. Вагоны собраны исключительно из отечественных материалов.

Над их созданием трудились сотрудники около 80 российских предприятий. Первое, что бросается в глаза – свежий дизайн. В поездах появились удобные яркие сидения с USB-розетками, а в головных вагонах – места для перевозки велосипедов. Кроме того, поезда оснащены климат-контролем, светодиодным освещением и информационными табло.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

