"Мой район. Навигатор": много новых обитателей появилось на свет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке в 2023 году на свет появилось много новых обитателей. Одним из самых долгожданных стал детеныш, родившийся у пары больших панд Жуи и Дин-Дин. Маленькой панде исполнился месяц, и зоологи определили, что это девочка.

На данный момент детеныш весит около 1,3 тысячи граммов. Специалисты из Китая уже подтвердили, что животное развивается правильно.

Еще в этом сезоне трое малышей появилось у пары капибар Кузьмы и Малой. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".