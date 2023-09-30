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Новости

30 сентября, 05:00

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"Мой район. Навигатор": много новых обитателей появилось на свет в Московском зоопарке

"Мой район. Навигатор": много новых обитателей появилось на свет в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке в 2023 году на свет появилось много новых обитателей. Одним из самых долгожданных стал детеныш, родившийся у пары больших панд Жуи и Дин-Дин. Маленькой панде исполнился месяц, и зоологи определили, что это девочка.

На данный момент детеныш весит около 1,3 тысячи граммов. Специалисты из Китая уже подтвердили, что животное развивается правильно.

Еще в этом сезоне трое малышей появилось у пары капибар Кузьмы и Малой. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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