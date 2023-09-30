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"Мой район. Навигатор": гидравлические и температурные испытания провели на столичных ТЭЦ

"Мой район. Навигатор": гидравлические и температурные испытания провели на столичных ТЭЦ

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В Москве на тепловых электростанциях уже готовы к новому сезону. Обычно тепло в здания подается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд сохраняется ниже восьми градусов.

Оборудование на ТЭЦ отремонтировали и заменили на новое там, где это было необходимо. Кроме того, провели гидравлические и температурные испытания. К отопительному сезону подготовили и газораспределительные станции.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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