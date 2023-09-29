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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, как изменились новые станции метро
Почти три недели прошло с момента запуска финишного участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Более 500 тысяч человек смогли оценить удобство станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".
Особенным событием это стало для студентов и педагогов Московского физико-технического института, которые теперь могут быстрее добираться до вуза.
Что еще изменилось? Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор