"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, как изменились новые станции метро

Почти три недели прошло с момента запуска финишного участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Более 500 тысяч человек смогли оценить удобство станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

Особенным событием это стало для студентов и педагогов Московского физико-технического института, которые теперь могут быстрее добираться до вуза.

Что еще изменилось? Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".