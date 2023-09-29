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Транспорт

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, как изменились новые станции метро

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, как изменились новые станции метро

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Почти три недели прошло с момента запуска финишного участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Более 500 тысяч человек смогли оценить удобство станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

Особенным событием это стало для студентов и педагогов Московского физико-технического института, которые теперь могут быстрее добираться до вуза.

Что еще изменилось? Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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