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28 сентября, 00:25

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"Мой район. Навигатор": мост через Москву-реку свяжет остров Балчуг с Парком Горького

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Новые пешеходные мосты возводят в столице. Так, скоро планируют открыть мост через Москву-реку, который свяжет Парк Горького и остров Балчуг. Уникальную конструкцию длиной в 54 метра установили на Крымской набережной. Специалисты уже начали благоустраивать прилегающую территорию, прокладывать коммуникации и укреплять несущие опоры будущего моста.

Вес моста – 235 тонн. Его собрали в подмосковном Лыткарино, а потом привезли в столицу по Москве-реке на двух баржах. Это уникальный случай подобной транспортировки готовой конструкции. Отделку моста планируют завершить максимально быстро.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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