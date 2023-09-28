"Мой район. Навигатор": мост через Москву-реку свяжет остров Балчуг с Парком Горького

Новые пешеходные мосты возводят в столице. Так, скоро планируют открыть мост через Москву-реку, который свяжет Парк Горького и остров Балчуг. Уникальную конструкцию длиной в 54 метра установили на Крымской набережной. Специалисты уже начали благоустраивать прилегающую территорию, прокладывать коммуникации и укреплять несущие опоры будущего моста.

Вес моста – 235 тонн. Его собрали в подмосковном Лыткарино, а потом привезли в столицу по Москве-реке на двух баржах. Это уникальный случай подобной транспортировки готовой конструкции. Отделку моста планируют завершить максимально быстро.

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