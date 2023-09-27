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27 сентября, 03:15

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"Мой район. Навигатор": ж/д будку интегрировали в пространство станции Кутузовская МЦД-4

"Мой район. Навигатор": ж/д будку интегрировали в пространство станции Кутузовская МЦД-4

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На станции Кутузовская МЦД-4 можно полюбоваться на историческое здание – старинный пост централизации. Небольшая кирпичная железнодорожная будка красного цвета на фоне стеклянных павильонов сразу же бросается в глаза.

Подобные постройки раньше можно было встретить на каждой железнодорожной станции, такие пункты еще называют домиками обходчика. Они использовались для связи с диспетчерами и дистанционного перевода стрелок.

Сооружение на платформе Кутузовская построено в 1908 году по проекту архитектора Александра Померанцева и инженеров Лавра Проскурякова и Сергея Карейши. Это старинное здание решили сохранить и интегрировать в пространство станции.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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