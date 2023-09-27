Центр Москвы перекроют 29 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 00:35

Транспорт

"Мой район. Навигатор": не менее 500 вагонов "Москва–2020" закупят в столичное метро

"Мой район. Навигатор": не менее 500 вагонов "Москва–2020" закупят в столичное метро

Борт с пассажирами задержали на несколько часов в аэропорту Сочи

Новости часа: Собянин анонсировал скорое открытие новой поликлиники в Бабушкинском районе

МЦД могут продлить до соседних регионов

Московские центральные диаметры могут продлить до соседних регионов

ЦОДД спрогнозировал заторы в Москве до 6 баллов вечером 26 сентября

Ликсутов заявил о планах продлить все маршруты МЦД за пределы Подмосковья

Жители Подмосковья пожаловались на неприезжающий общественный транспорт

В Московской области пожаловались на неприезжающий общественный транспорт

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте инвестиций в экономику Москвы

До 2026 года в столичное метро планируют закупить не менее 500 вагонов поездов "Москва–2020". Эти составы курсируют уже третий год.

В данный момент в метрополитене используют более тысячи современных вагонов. На Кольцевой линии и на БКЛ уже курсируют только поезда "Москва–2020". Постепенно обновляют составы на Калужско-Рижской линии.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика