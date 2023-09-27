27 сентября, 00:35Транспорт
"Мой район. Навигатор": не менее 500 вагонов "Москва–2020" закупят в столичное метро
До 2026 года в столичное метро планируют закупить не менее 500 вагонов поездов "Москва–2020". Эти составы курсируют уже третий год.
В данный момент в метрополитене используют более тысячи современных вагонов. На Кольцевой линии и на БКЛ уже курсируют только поезда "Москва–2020". Постепенно обновляют составы на Калужско-Рижской линии.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор