"Мой район. Навигатор": завершилось благоустройство территории центра "Москвич"

Возле культурного центра "Москвич" завершилось благоустройство прилегающей территории. Там создали уютные зоны для отдыха и прогулок.

Привлекает к себе внимание бетонная стена, протяженность которой составила более километра. Теперь на ней красуются граффити, рассказывающие об истории "Технополиса Москвы", а также рисунки с изображением производственных процессов.

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