26 сентября, 04:30Город
"Мой район. Навигатор": завершилось благоустройство территории центра "Москвич"
Возле культурного центра "Москвич" завершилось благоустройство прилегающей территории. Там создали уютные зоны для отдыха и прогулок.
Привлекает к себе внимание бетонная стена, протяженность которой составила более километра. Теперь на ней красуются граффити, рассказывающие об истории "Технополиса Москвы", а также рисунки с изображением производственных процессов.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор