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Новости

26 сентября, 04:30

Город

"Мой район. Навигатор": завершилось благоустройство территории центра "Москвич"

"Мой район. Навигатор": завершилось благоустройство территории центра "Москвич"

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Возле культурного центра "Москвич" завершилось благоустройство прилегающей территории. Там создали уютные зоны для отдыха и прогулок.

Привлекает к себе внимание бетонная стена, протяженность которой составила более километра. Теперь на ней красуются граффити, рассказывающие об истории "Технополиса Москвы", а также рисунки с изображением производственных процессов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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