"Мой район. Навигатор": реставрация особняка завершается в Басманном районе Москвы

В Басманном районе завершается реставрация ампирного особняка, расположенного в Кривоколенном переулке. Его построили в 1836 году. В советское время в этом доме жил инженер и изобретатель Владимир Шухов.

Пристальное внимание мастера уделили восстановлению декора. В рамках реставрации были воссозданы утраченные декоративные элементы по балконам, венчающему карнизу, парапетному ограждению, где в советское время были проведены некачественные ремонтные работы с замещением на неоригинальные элементы декора.

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