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25 сентября, 03:20

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"Мой район. Навигатор": реставрация особняка завершается в Басманном районе Москвы

"Мой район. Навигатор": реставрация особняка завершается в Басманном районе Москвы

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В Басманном районе завершается реставрация ампирного особняка, расположенного в Кривоколенном переулке. Его построили в 1836 году. В советское время в этом доме жил инженер и изобретатель Владимир Шухов.

Пристальное внимание мастера уделили восстановлению декора. В рамках реставрации были воссозданы утраченные декоративные элементы по балконам, венчающему карнизу, парапетному ограждению, где в советское время были проведены некачественные ремонтные работы с замещением на неоригинальные элементы декора.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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