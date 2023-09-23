"Мой район. Навигатор": в "Аптекарском огороде" разрежут гигантские тыквы и арбузы

В "Аптекарском огороде" МГУ 24 сентября торжественно разрежут гигантские тыквы и арбузы.

Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00. Мякоть тыкв раздадут посетителям. Организаторы обещали, что будет душевно и вкусно. А еще специально для гостей подготовили атмосферную фотозону, где можно сделать осенние фотографии. Часть урожая подарят Московскому зоопарку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.