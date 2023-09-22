"Мой район. Навигатор": барельефы на станции метро "Новокузнецкая" отреставрируют в Москве

До конца 2023 года завершится реставрация исторических барельефов на платформе станции "Новокузнецкая". В порядок приведут гипсовый фриз, посвященный Красной армии.

Специалисты очистили рельеф от старых слоев краски, укрепили разрушенные фрагменты и ликвидировали трещины. Некоторые крупные элементы пришлось воссоздать заново. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".