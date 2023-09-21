"Мой район. Навигатор": около 15 млн тюльпанов высадят на столичных клумбах

В столице в ближайшее время высадят около 15 миллионов тюльпанов. Работы пройдут в октябре из-за особенностей технологии. Высадку необходимо завершить до наступления холодов, чтобы луковицы успели укорениться. После этого цветы задекорируют разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить растения от сильных морозов.

Общая площадь клумб превысит 220 тысяч квадратных метров. Радовать москвичей своим видом тюльпаны будут уже весной. Они распустятся к майским праздникам в 2024 году. Цветы по традиции украсят городские улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства.

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