"Мой район. Навигатор": реставрация ампирного особняка в Басманном районе Москвы

В Басманном районе завершается реставрация ампирного особняка, расположенного в Кривоколенном переулке. Его построили в 1836 году. В советское время в этом доме жил инженер и изобретатель Владимир Шухов.

Специалисты Фонда капитального ремонта практически полностью привели в порядок здание. Были воссозданы утраченные декоративные элементы по балконам, венчающему карнизу и парапетному ограждению. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".