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21 сентября, 02:45

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"Мой район. Навигатор": реставрация ампирного особняка в Басманном районе Москвы

"Мой район. Навигатор": реставрация ампирного особняка в Басманном районе Москвы

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В Басманном районе завершается реставрация ампирного особняка, расположенного в Кривоколенном переулке. Его построили в 1836 году. В советское время в этом доме жил инженер и изобретатель Владимир Шухов.

Специалисты Фонда капитального ремонта практически полностью привели в порядок здание. Были воссозданы утраченные декоративные элементы по балконам, венчающему карнизу и парапетному ограждению. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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