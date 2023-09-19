"Мой район. Навигатор": мост через Москву-реку свяжет остров Балчуг с Парком Горького

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19 сентября, 02:40

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После открытия пешеходного моста через Москву-реку горожан ждет удобный прогулочный маршрут. Он свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном".

Конструкцию собрали в городе Лыткарино и привезли в столицу по воде с помощью двух барж. Масса сооружения составляет 235 тонн. Директор по развитию творческого производственного объединения Олег Иванов заявил, что мост был выполнен в виде балочной конструкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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