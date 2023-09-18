"Мой район. Навигатор": в Москве открылась академия спорта "Динамо"

В Петровском парке в Москве открыли Дворец спорта "Динамо". Это первоклассный манеж, в котором можно будет тренироваться круглый год. Этот комплекс – родное место для всего спортивного общество "Динамо". Новый спортивный объект осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

В трехэтажном спорткомплексе есть ледовая арена с площадкой, оборудованной по стандартам НХЛ, а для зрителей установлены современные трибуны. На них одновременно могут находиться до 1 500 посетителей. Кроме того, в комплексе можно заниматься волейболом, баскетболом и гандболом. А для футбольных тренировок оборудован манеж с искусственным газоном.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".