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18 сентября, 03:45

Спорт

"Мой район. Навигатор": в Москве открылась академия спорта "Динамо"

"Мой район. Навигатор": в Москве открылась академия спорта "Динамо"

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В Петровском парке в Москве открыли Дворец спорта "Динамо". Это первоклассный манеж, в котором можно будет тренироваться круглый год. Этот комплекс – родное место для всего спортивного общество "Динамо". Новый спортивный объект осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

В трехэтажном спорткомплексе есть ледовая арена с площадкой, оборудованной по стандартам НХЛ, а для зрителей установлены современные трибуны. На них одновременно могут находиться до 1 500 посетителей. Кроме того, в комплексе можно заниматься волейболом, баскетболом и гандболом. А для футбольных тренировок оборудован манеж с искусственным газоном.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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