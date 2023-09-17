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17 сентября, 05:20

Транспорт

"Мой район. Навигатор": от станции "Физтех" до МФТИ запущен бесплатный шаттл

"Мой район. Навигатор": от станции "Физтех" до МФТИ запущен бесплатный шаттл

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В Москве запустили бесплатный автобус-шаттл, который следует по маршруту от новой станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро до Московского физико-технического института. Благодаря новому шаттлу почти семь тысяч студентов и сотрудников МФТИ смогут добираться от метро до института всего за пять минут.

Сообщается, что по будням шаттлы работают с 7:30 до 19:30. Интервал движения в часы пик составляет всего 10 минут. В выходные дни автобусы ходят с 08:00 до 19:00 с интервалом раз в час.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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