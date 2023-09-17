"Мой район. Навигатор": завершается реставрация бывшей усадьбы Алексеевых в Москве

В Таганском районе (ЦАО) Москвы специалисты фонда капитального ремонта завершают реставрацию бывшей городской усадьбы Алексеевых. Именно здесь родился создатель уникальной актерской системы Константин Станиславский, а также проживал советский писатель, артист и кинорежиссер Василий Шукшин.

Сегодня это здание является многоквартирным жилым домом, поэтому специалисты приводят в порядок уникальное здание 18 века. В рамках реставрации усадьбе придали первозданный небесно-голубой цвет, обновили подъезды и подвалы, а также восстановили утраченные элементы декора в центральной части здания.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".