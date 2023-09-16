Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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16 сентября, 05:15

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"Мой район. Навигатор": специалисты продолжили благоустраивать север Москвы

"Мой район. Навигатор": специалисты продолжили благоустраивать север Москвы

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В Северном административном округе (САО) Москвы продолжается благоустройство, на территории округа появляются новые пространства для отдыха, детские площадки и многое другое.

Например, Старопетровский сквер и скверы по улицам Коптевской и Клары Цэткин объединили в единый прогулочный маршрут площадью более 6 гектаров, он смог связать Войковский район и Коптево. Специалисты разместили на маршруте плетеные качели-гнезда, столы для настольного тенниса и зоны для выгула собак.

Также специалисты привели в порядок Базовский сквер в Западном Дегунине. Они возвели велосипедные и пешеходные дорожки, спортивные площадки.

В Молжаниновском районе на второй Подрезковой улице создали зону отдыха возле пруда. Работники очистили водоем, установили рядом с ним лавочки и качели. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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