"Мой район. Навигатор": специалисты продолжили благоустраивать север Москвы

В Северном административном округе (САО) Москвы продолжается благоустройство, на территории округа появляются новые пространства для отдыха, детские площадки и многое другое.

Например, Старопетровский сквер и скверы по улицам Коптевской и Клары Цэткин объединили в единый прогулочный маршрут площадью более 6 гектаров, он смог связать Войковский район и Коптево. Специалисты разместили на маршруте плетеные качели-гнезда, столы для настольного тенниса и зоны для выгула собак.

Также специалисты привели в порядок Базовский сквер в Западном Дегунине. Они возвели велосипедные и пешеходные дорожки, спортивные площадки.

В Молжаниновском районе на второй Подрезковой улице создали зону отдыха возле пруда. Работники очистили водоем, установили рядом с ним лавочки и качели. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

