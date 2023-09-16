"Мой район. Навигатор": синоптик рассказал, когда бабье лето вернется в Москву

В эти выходные, 16–17 сентября, синоптики пообещали жителям столицы комофртную погоду. Согласно прогнозам, столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью температура может опустится до 3 градусов. Из-за этого по утрам жители города могут наблюдать туман.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, это еще не конец бабьего лета, так как теплая погода вернется в столицу на следующей неделе.

Отмечается, что "бабьим" этот период осени называется не случайно. Примерно после 14 сентября у женщин на Руси заканчивались заботы, связанные с огородом, в связи с чем появлялось свободное время. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

