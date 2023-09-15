Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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15 сентября, 04:50

Транспорт

"Мой район. Навигатор": 216 тыс поездок совершили пассажиры в первый день работы МЦД-4

"Мой район. Навигатор": 216 тыс поездок совершили пассажиры в первый день работы МЦД-4

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Более полумиллиона поездок совершили пассажиры МЦД-4 в первые три дня после запуска линии. Их них 216 тысяч пришлись на первый день работы диаметра.

Из всех МЦД эта линия стала самой протяженной – ее длина составила 86 километров. Она соединяет подмосковные города Апрелевка и Железнодорожный. Жители Москвы и области уже успели прокатиться по новому маршруту и оценить все его преимущества.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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