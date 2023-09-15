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15 сентября, 03:35

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"Мой район. Навигатор": на ВДНХ отреставрировали центральный фасад павильона "Поволжье"

"Мой район. Навигатор": на ВДНХ отреставрировали центральный фасад павильона "Поволжье"

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На ВДНХ отреставрировали центральный фасад павильона "Поволжье". Теперь он выглядит также, как в 1954 году. Мастера подарили вторую жизнь витражам, а также вернули на свои места утраченный некогда декор.

Павильон "Поволжье" открыли в 1939 году, но после Великой Отечественный войны он обветшал и его снесли. В начале 50-х годов началась работа над его новой версией. Главной темой в оформлении павильона стала история волжских городов. Однако и в таком виде он существовал недолго. Дело в том, что было принято решение перепрофилировать павильон, он получил название "Радиоэлектроника и связь". Богатые украшения фасада были повреждены во время демонтажа.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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