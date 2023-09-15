"Мой район. Навигатор": в столицу доставили новый пешеходный мост по Москве-реке

На специальных баржах по Москве-реке в столицу доставили новый пешеходный мост. Он свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном". Уникальную 54-метровую конструкцию собрали в подмосковном городе Лыткарино.

Пролетное строение смонтировали прямо на набережной, а позже конструкцию установили. Когда мост откроют, горожане смогут с Крымской и Якиманской набережных переходить на западную стрелку острова.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".